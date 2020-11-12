欧盟拟购在研新冠疫苗

德国卫生部长延斯·施潘10日在柏林一场记者会上说，欧盟与辉瑞公司和生物新技术公司的商谈进入最后阶段，欧盟打算购买2亿剂由这两家企业合作研发的新冠疫苗，另外有可能追加1亿剂。德国有望订购至多1亿剂。

这款疫苗的三期临床试验7月下旬开始。辉瑞公司9日说，阶段性分析结果显示，受试者接种第二剂疫苗7天后，疫苗预防感染新冠病毒的有效性超过90%。

施潘说，他不期待这款疫苗能在2021年第一季度以前问世，但预期它能快速得到监管机构批准。他说，欧盟正在寻求以特殊程序审查这款疫苗，从而加速审批进程，但这不意味着会降低评判标准。

欧盟委员会一名发言人10日说，欧委会定于11日商讨通过相关订购合同。另据欧委会消息人士的说法，欧盟方面与这两家药企的谈判已经结束。

辉瑞公司9日说，辉瑞将向美国食品和药物管理局申请疫苗的紧急使用授权。

德国权威经济研究所基尔世界经济研究所所长加布里尔·费尔贝迈尔10日告诉路透社记者，有效的新冠疫苗一旦问世，将“改变”德国经济状况。他展望，一旦易感人群率先接种了疫苗，许多社会活动就可以恢复，饭店、旅馆可以重新营业。明年夏季将不会再有太多防疫限制措施。一旦50%至60%的德国人接种了疫苗，所有限制措施都将解除。一旦疫情得以控制，德国的人均收入将增长4%至5%。

就辉瑞公司和生物新技术公司这款疫苗的有效性究竟如何，一些卫生专家建议“等等看”。

英国帝国理工学院传染病学教授阿兹拉·加尼说：“需要注意的是，这仅仅是基于一小批研究对象的初步分析结果。另外，得出的有效性数据是基于对受试者接种第二剂疫苗7天后的观察。今后数周乃至数月的数据将为这款疫苗长期有效性提供更有说服力的证据。”

英国利物浦大学药理学访问学者安德鲁·希尔说，这款疫苗需要在零下80摄氏度的条件下储藏，这给运输和在大城市以外地区或中低收入国家大规模接种提出挑战。

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