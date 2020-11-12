用自重自律呵护体面与尊严

近日，一位头戴黄色安全帽、身穿蓝色工作服的农民工在河南郑州某公交车站台等车。公交车进站后，这位农民工刚跑出去两步，又赶紧折返到刚才坐的椅子，用白色手套擦拭座椅，擦完后已经来不及赶车，只好再等下一班车。在站台打扫卫生的站务长徐伟芳对他表示感谢，并给他接了满满一杯热水。

这样生动、鲜活的图景让我们见识到一位农民工的文明自觉——擦拭座椅并非来自外部压力，而是源自个人的道德意识。为了避免身上的尘土破坏公共环境，给其他乘客带来不便与困扰，这位农民工用高度的自律自制来约束自己。

由于工作因素，一些农民工的衣服上难免会沾上泥巴和灰尘。有些时候，并非农民工不爱干净，而是有“不得不如此”的无奈。在人口流动不断加速的陌生人社会，哪怕这位农民工不擦座椅，也不会遭遇非议。懂得换位思考、善良得让人心疼的农民工，用自身行为赢得了他人尊重与社会认同。

看似简单的擦座椅，却体现出农民工与环境的互动方式。在现代社会，是否愿意在“整洁”上进行投入，已经成为社会分层的一种标尺；保持整洁不仅需要花费时间与金钱，更反映出一个人的生活品位、文化格调以及精神世界的底色。这位农民工虽然经济并不富裕，但他的言行却高尚得多。

开放、共享的公共空间，成为社会观察的一扇窗户。有的人在公共空间出丑丢脸，故意挑战规则，甚至藐视伦理道德；有的人言行不仅契合法治和德治要求，还契合“礼治”的要求：己所不欲勿施于人。他们以一种严苛的自省自重来减少自己言行给他人带来的不利影响。

伴随着社会变迁，农民工群体也发生了许多变化。特别是农民工群体对权利和尊严有了更直接、更强烈的诉求，他们渴望被尊重和善待。如今，一些农民工在干完活之后会换一身干净的衣服再去乘坐公交车或地铁，为的就是能保持体面并获得尊重。

不论是在公交车上怕弄脏座椅坐地上，还是折返到站台擦拭座椅，身份标签不够光鲜、亮丽的农民工，在文明考场得到了高分。这些懂得自重自律、具有公共精神和文明素养的普通劳动者，值得更多的制度护佑和人文关怀。