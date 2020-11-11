呼和浩特市老区建设促进会组织老区工作者赴安国市考察中药材产业发展情况

10月26日至10月29日，呼和浩特市老区建设促进会在会长刘香芸带领下，组织老区工作者、合作社理事长一行14人，赴河北省安国市考察学习、接受技术培训。

考察学习的主要目的是为了开阔老区工作者的视野，学习中药材种植技术、管理经验，培训种植技术团队，提高呼和浩特市老区“一村一品”项目经济效益，促进老区一、二、三产业融合发展，助力老区人民脱贫致富。

10月27日至10月28日，考察团在安国市先后参观考察了安国市数字中药都、安国市医德康盛中药科技有限公司、安国市美威中药有限公司、安国市蔺氏药材有限责任公司、安国市中药都药博园、信衡药业安国分公司及该公司仓储、标准库建设；信衡药业在种植基地就籽种种苗选择、中药材种植技术、药材品种、药用功效、生长周期、田间管理、销售渠道的建立等问题对考察团人员进行了技术培训。

通过此次实地考察学习、面对面探讨交流，考察团成员很受启发，表示要学习安国市中药材产业发展的成功经验，支持老区企业、合作社发展中药材种植，引导老区农民结合本地实际，种植道地中药材，扩大辐射带动面，促进农民增收。

安国市市委常委、组织部部长、统战部部长葛新；市委组织部副部长、老干部局局长刘振昆；安国市人大原主任、老促会会长党泽普与考察团一行进行了全方位的交流，并全程陪同考察。（呼和浩特市老区建设促进会0107张斌）

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