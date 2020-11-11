强生医疗：打造诊疗生态圈 推出多款心血管领域创新解决方案

在本届进博会期间，强生全面展示其医疗器材、制药、消费品和全视多元化业务的众多创新产品、技术和解决方案。在医疗器材领域，强生带来了包括外科、心电生理和骨科领域的多款产品。

据强生医疗负责人介绍，目前中国市场对于强生全球业务发展非常重要，已成为其全球发展的增长和创新引擎。未来，强生对华的投资布局将不断拓展，从引进、生产和制造先进产品，到培育本土创新能力，打造开放式创新生态系统，为建设“健康中国”而努力，也希望把更多的中国创新成果带到全世界。