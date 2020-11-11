吉林大学中日联谊医院互联网医院静脉血栓门诊正式开诊
10月29日，吉林大学中日联谊医院互联网医院静脉血栓门诊正式开诊。
据医院介绍，本着“网上白求恩，就医零距离”的发展建设理念，依托线下实体医院优势医疗资源的强大支撑，吉林大学中日联谊医院互联网医院打造了“互联网+医疗”的服务新模式。通过实现线上便捷复诊、药品安全配送、检查检验分时段预约、诊疗费用快捷支付、医联体协同门诊全面覆盖等人性化服务功能，不断完善医院智慧医疗服务体系，深入精准对接患者多层次、多样化、多维度的诊疗需求，不断改善患者就医体验和医务人员工作体验，让患者看病就医更省心、更省时、更省力、更省钱。
静脉血栓栓塞症以其高发生率和高病死率，越来越引起社会各界的广泛关注。院方表示，医院将全面致力于静脉血栓栓塞症互联网防治体系的发展建设事业，为全方位提升静脉血栓患者的看病就医获得感贡献力量。
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