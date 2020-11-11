2020浙江省VTE防治大会召开
在浙江省卫生健康委员会与浙江省医院协会指导下，10月31日，浙江省VTE联盟召开VTE防治大会。
据主办方介绍，2019年3月2日，浙江省在全国成立首个省级VTE联盟，浙江大学医学院附属邵逸夫医院担任首届联盟主席，2019年12月14日首届联盟以“质控、协同、规范”为主题召开VTE大会，为浙江VTE联盟的注入新动力。
据主办方介绍，此次大会，众多大型医院及VTE防治项目管理者发表学术演讲，分享现代医疗行业医院管理及VTE建设先进经验，议题精彩纷呈，学术交流多元化，现场反响热烈，参会人员纷纷表示不虚此行 、收获满满，为进一步完善VTE防治体系助力，VTE防治，浙江在行动。
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