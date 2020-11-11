医联携手多方力量 发起“众爱成城艾滋防控行”项目

11月10日，慢病管理平台医联携手中国性病艾滋病防治协会信息交流与数字化防控工作委员会、中国红丝带网，以及多位临床专家、公益组织代表共同发起的“众爱成城艾滋防控行”项目正式启动，旨在利用互联网技术为有需求者提供高效可及、规范专业的艾滋病预防服务。

据项目负责人介绍，“众爱成城艾滋防控行”项目的主要内容包括：依托医联平台，建立项目专属服务入口，提供艾滋病防控患教&咨询体系；通过设计并制作 “艾联”（艾联PrEP/PEP）小圆盒，提供有效的暴露前、暴露后预防工具；借助社会组织网络，精准覆盖潜在艾滋感染人群。此外，医联在中国性病艾滋病防治协会信息交流与数字化防控工作委员会的指导下，以2020年“世界艾滋病日”为契机，联合中国红丝带网和公益组织推出“众爱成城”防艾服务月的公益宣传活动。