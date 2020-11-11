钟文昭谈肺癌手术与纵隔淋巴结清扫术进展

在III期非小细胞肺癌中，部分患者为潜在可切除的患者。近日，广东省肺癌研究所副所长钟文昭详细介绍了Ⅲ期肺癌中几大具体分期类型的治疗方式以及免疫疗法出现后的最新治疗进展。

钟文昭解释说，Ⅲ期肺癌是指中期肺癌，肺癌出现了纵隔淋巴结转移。这一类型的肺癌是肺癌里很特殊的一个类型，大概占25%到30%，其生存期也不令人满意，易复发。对于Ⅲ期肺癌来说，多学科包括内科、外科、放疗科、病理科的多学科的综合治疗和讨论才可能达到较好的效果。如果Ⅲ期肺癌处理得好，就有可能逆转回早期，得到根治的机会。

钟文昭介绍，Ⅲ期肺癌也分成几大类型，包括偶然性的ⅢA期、潜在可切除的ⅢA期和不可切除的ⅢA期。如果是不可切除的ⅢA期，主要的治疗方式就是放化疗；潜在可切除的是指术前刚发现时看上去是Ⅰ期或Ⅱ期肺癌，但通过手术切出来，把纵隔淋巴结清扫后才发现偶然性转移的Ⅲ期肺癌，其预后是相对比较好的，但是也会根据手术的病理和分子分型给予术后的辅助治疗。潜在可切除的也是争议最大的一个类型，关于它的判断标准，不同的中心、不同的外科医生会有不同的理解。但是总体来说，外科医生判断，所有潜在可切除的都是技术上可以完全肉眼切除干净的一种类型。

钟文昭指出，对于潜在可切除的Ⅲ期肺癌，一般需要先明确它的淋巴结性质，再根据它的病理和分子分型，做一个新辅助治疗。所谓新辅助治疗，是指在术前做的一种治疗方式，可以用靶向治疗，也可以用化疗，甚至现在最新的有免疫或者免疫联合化疗的方法，使肺癌的原发灶变小，使淋巴结分期下调和淋巴结缩小，甚至转变成Ⅰ或Ⅱ期之后再做手术，才能达到更好的效果。

“免疫治疗进入肺癌专家的视野后，整个Ⅲ期肺癌的治疗结局发生了很大的改变。对于一些不可切除的Ⅲ B、Ⅲ C期患者，现在的标准模式是就是PACIFIC模式，也就是同步放化疗之后再做免疫的维持巩固治疗。对潜在可切除的的患者，也可以采用新辅助治疗，也就是免疫单药或者免疫联合化疗之后再做手术的模式。”钟文昭说，总体而言，对于Ⅲ期肺癌，除了需要对它进行更细的分期之外，对于它的病理跟分子分型也需要有更深入的了解，才能制定更个体化的治疗方式。