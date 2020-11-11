辉瑞开展“一分钟·护一生”项目

近日，在第三届中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区，辉瑞展台进行了一场“守护健康，对肺炎球菌说‘不’”的专家对话，中国疾病预防控制中心流行病学原首席专家曾光，北京儿童医院原副院长、儿童呼吸和感染性疾病专家杨永弘参与了此次对话，并在对话中再次倡议了“一分钟·护一生”行动。

曾光表示：“近年来，我国公共卫生预防工作取得了很大的进展，社会大众对预防疾病进行疫苗接种的意识有了较大提高，但仍然有不少人对肺炎球菌疾病危害认识不足。疫苗接种只是一分钟的过程，却能为孩子筑起健康屏障，这也是此次活动的重要意义，我们也希望全社会的共同参与和关注。”

杨永弘说：“希望每位医护人员在日常工作中多花一分钟，向家长们介绍肺炎球菌的危害与防治知识，敦促家长为孩子采取积极主动的预防措施。与此同时，希望国家能尽快建立疾病预防、临床治疗体系相互协作的模式，以此促进肺炎球菌性疾病‘预防+治疗’的公共卫生协作格局形成。“