年底前全面启动健康家庭建设
近日，国家卫生健康委办公厅、中国计划生育协会办公室、中国人口福利基金会联合印发《关于开展以健康家庭建设为重点 深化创建幸福家庭活动的通知》。《通知》要求，2020年年底前，各地研究制定“健康家庭建设活动”规划，纳入健康中国建设总体部署，全面启动健康家庭建设工作。
《通知》指出，要把“健康家庭建设活动”与爱国卫生运动、创建卫生城市（乡镇）等紧密结合，发挥好基层卫生健康服务网络作用，加强教育培训，提高基层工作人员健康宣传、健康指导、健康管理能力。在人口与家庭发展动态监测中，将有关健康家庭指标作为重点监测内容，动态掌握，精准施策。
《通知》明确，要根据不同家庭的健康状况和不同成员的健康需求，一家一策开展针对性强的健康促进活动。充分利用村居社区人口学校、计生协会员之家、健康小屋、家庭健康服务中心，提高家庭成员的健康素养等。（记者王倩）
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