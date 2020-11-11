新冠检测超负荷致德国收紧测试标准

日前，德国24小时内新增新冠病毒感染病例创新高；与此同时，德国的新冠检测能力接近极限，一周内积压的样本数量已近10万，不得不调整测试标准，重点检测有症状和有流行病学接触史的人群。

截至目前，德国新冠检测主要还是依靠所谓的聚合酶链式反应（PCR）测试。它可以较准确地检测病毒的遗传物质，但检测过程相对复杂，样本须由受过医学训练的人员采集，并在有相应设备的实验室完成测试。目前德国共有161个实验室，每周可以进行约160万次新冠测试，检测能力已经比疫情初期的3月份翻了两倍。

但随着新感染数量的激增，实验室越来越无法跟上测试需求的步伐。近两周以来，检测样本急剧积压。据德国疾控中心罗伯特·科赫研究所（RKI）4日的数据，此前一周已有69个实验室报告遇到困难，积压待检样本总数升至98931个。此外，还有55个实验室报告了试剂和耗材补充困难。

RKI强调说：“自疫情开始以来，实验室的员工就每周工作7天，他们在技术上训练有素，不能轻易更换。”而且冬季即将到来，可以预见会有员工因病缺席。这意味着短期内实验室超负荷运转的情况仍将持续。

6日，RKI更新了德国的“新冠检测策略”，调整了针对医生的检测标准建议，实际上是进一步提高了新冠检测的门槛，不轻易对有感冒症状的人进行检测，而是重点检测有症状和有流行病学接触史的人群。

RKI副主席拉尔斯·沙德解释说，随着病例数不断增多，受制于有限的检测能力，要对所有感冒症状的人进行新冠检测的难度越来越大。如果都要检测的话，每周将要进行300万次以上的检测。这既非必需，也无必要。考虑检测的因素应包括：出现症状、属于高风险人群、暴露于病毒的可能性。新策略的“首要目标”是治疗有症状的新冠病毒感染病例，保护特别脆弱的群体，例如老年人或免疫系统较弱的人，并尽可能有效地遏制感染浪潮。（记者李山）