严防新冠病毒趁“冷”而入

无消毒证明不能卖。日前，国务院联防联控机制发布《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求实现全流程闭环管控可追溯，最大限度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。

对此，怎么看？及时、必要。新冠病毒相当狡猾，趁“冷”而入已成为其传播扩散的一条重要路径。据不完全统计，今年6月以来全国各地已在冷链冻品中检出新冠病毒10余起。专家亦提醒，在外防输入上既要“防人”，也要“防物”。鉴于此，国务院已发布两份技术指南，北京等地也已建立冷链食品追溯平台……眼下，国务院再发方案，要求对进口冷链食品加强预防性全面消毒工作，此为措施升级、防控加码，不给狡猾病毒任何可乘之机。

针尖大的窟窿，能漏过斗大的风。疫情是动态的、变化的，而防控措施最重要的就是应“疫”而变，就是因时因势调整。近段时间，全球疫情呈加快扩散之势，国内与“物”相关的零星散发病例时有发生。这无不提醒我们，“慎终如始”的分量之重。以进口冷链食品而言，每逢出现疫情，紧急封控、紧急排查、大规模核酸检测等措施卓有成效，但相比于控，更重要的在于防。预防性全面消毒，就是要在国门口设置“前哨”，就是为了跑在病毒之前把可能存在的输入风险拦腰斩断。

祸患常积于忽微。应该看到，进口冷链是一条长长的链条，涉及储存、运输、销售等多个环节。正因此，方案对海关、交通运输、卫生健康、市场监管等部门作出明确分工，同时要求各地落实属地责任。从海关到市场，从国门到餐桌，链条越长越考验协同配合，越需要环环紧扣。如方案要求，原则上只进行一次预防性全面消毒，避免重复消毒。这提醒各地各部门既要避免任何一个环节“掉链子”，也要严守科学防控之道，谨防重复作业、“用力过猛”。（夏振彬）