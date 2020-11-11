国家卫健委：11月10日新增确诊病例17例 本土病例1例在安徽

人民网北京11月11日电 国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例16例（天津6例，上海5例，四川2例，辽宁1例，江苏1例，陕西1例），本土病例1例（在安徽）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者746人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例366例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例3640例，累计治愈出院病例3274例，无死亡病例。

情况显示，截至11月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例422例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例81228例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86284例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者871455人，尚在医学观察的密切接触者17279人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（境外输入13例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入17例）；尚在医学观察无症状感染者776例（境外输入480例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6015例。其中，香港特别行政区5389例（出院5153例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区580例（出院528例，死亡7例）。