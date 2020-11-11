安徽颍上县确诊一例上海关联新冠肺炎病例

人民网阜阳11月10日电（韩震震）记者从阜阳市新冠肺炎疫情防控应急指挥部获悉，11月10日，阜阳市颍上县确诊一例新冠肺炎病例，患者兰某系11月9日上海市通报的新冠肺炎确诊病例王某某密切接触者。11月10日零时，经专家会诊后转运至阜阳市第二人民医院隔离治疗。经县级核酸检测，省市复核，11月10日8时17分兰某被确诊为新冠肺炎病例。

病例兰某，男，50岁，户籍所在地颍上县慎城镇张洋社区，长期在上海某公司务工，返回颍上前同王某某一起在上海浦东机场从事机场货物搬运工作，在工作场所一直佩戴口罩，每次进入工作场所均测量体温。

流行病学调查显示，兰某于11月5日16时从上海川沙乘坐皖K58699客车返回颍上后，乘坐皖K5098J面包车回到张洋小区家中。11月7日，兰某和儿媳带孙子到颍上县人民医院就诊，期间全程佩戴口罩，其他时间未外出。该病例居住地及所到场所已落实防控措施。

截至11月10日11时，已排查该病例34名密切接触者。目前完成首次核酸采样17人，检测结果为阴性16人，1人结果待出，在外地的密切接触者17人已发协查通报，其余正在排查中。请未排查到的同车人员及其他密切接触者主动同当地疾控中心联系。

目前，省市相关专家组已进驻颍上，指导开展核酸采样、流行病学调查、社区管控等相关工作。