新冠病例破千万 美国疫情加速蔓延

累计新冠确诊病例超过1000万——11月9日，美国又遭遇一个冰冷的数据。而疫情还在继续蔓延，没有放缓迹象。

新冠疫情肆虐与经济衰退、失业率高企、种族矛盾突出等多重危机交织，加深美国社会撕裂。

疫情加速蔓延

美国媒体这样描绘，新冠病毒已经可以在美国的每一个社区找到，它没有区分支持民主党的蓝州和支持共和党的红州，也没有区分城乡——从小型农场到富裕郊区，从荒僻城镇到繁华都市……

《大西洋月刊》网站忧心忡忡地评论：“美国正梦游般地进入可能是迄今为止最大的一波疫情大暴发。”

大选期间，在艾奥瓦州、宾夕法尼亚州、印第安纳州等诸多地区，群众集会人数激增，加大了病毒传播的风险。美国传染病专家怀疑，这些集会或导致了病毒的“超级传播”。

数据显示，自9月中旬以来，全美日均新增确诊病例和住院人数较之前都有大幅增加。目前疫情仍在加速蔓延，累计确诊病例从900万例升至950万例用时6天，从950万例升至1000万例用时缩短至4天。仅在大选投票日前的一周内，每1000个美国人中就有1人被检测出新冠病毒阳性，每10万美国人中就有2人死于新冠病毒。

美国疾病专家指出，对大规模聚集事件进行严格的接触者追踪，可以帮助准确预测这类集会的病毒传播情况，但美国在这方面落后于一些国家，不仅因为资金不足，更因为政府在追踪接触者方面缺乏协调。

“问题是，我们没有为获得确切数据做任何事。我们国家的表现，就好像根本不存在接触者追踪这回事。”美国斯克里普斯转化科学研究所所长埃里克·托波尔说。

社会极化严重

“戴上口罩再过一年？这将给我们带来什么？让国家破产吧！”“不用戴口罩，因为疫情数字并不像媒体说的那样厉害。”……这是美国有线电视新闻网9月在密歇根州采访参加竞选集会的共和党选民时得到的一些答案。而另一方面，统计显示超过90%的民主党人经常戴口罩，参加民主党活动的绝大多数选民也都戴口罩。

单是一个口罩问题，就在美国引发持续争论。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇在接受美国媒体采访时曾感叹，美国已陷入严重分裂，阻碍了疫情信息清晰且一致的传递。尽管专家一直从公共健康安全的角度给出防控建议，包括是否戴口罩，但人们却把戴口罩当成一种政治立场，而不是公共卫生问题，“这非常不幸”。

“如果说这个国家的医疗危机和政治危机曾经是分开的，那么现在不是了。”《大西洋月刊》说。

新华社记者 柳丝（据新华社北京11月10日电）