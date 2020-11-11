新华社柏林11月10日电综述：欧洲各界对德美新冠疫苗进展表示审慎乐观

新华社记者

德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司9日发表联合声明说，3期临床试验的中期分析数据显示，两家公司合作研发的一款候选新冠疫苗有效性超过90%。但欧洲一些卫生专家和政界人士对此表示审慎乐观。

两家公司在声明中介绍，他们开发的是一款mRNA（信使核糖核酸）疫苗，一个独立的数据监测委员会8日对这款疫苗的3期临床试验进行首次中期有效性分析，结果显示，在接种第二剂疫苗7天后，该疫苗预防新冠病毒感染的有效性超过90%。

德国卫生部长延斯·施潘9日说，德美两家企业在开发新冠疫苗方面取得进展“令人非常鼓舞”，“但不意味着明天就会得到批准”。

德国马尔堡大学病毒学研究所所长斯特凡·贝克尔10日说，希望相关数据尽快公布，以便获得更精确情况。德国沙里泰大学医院传染病学和肺病学门诊研究小组负责人莱夫-埃里克·桑德同日表示，上述疫苗接种副作用的观察期还太短，疫苗效果能持续多久还有待观察。

法国卫生总署署长萨洛蒙9日在新闻发布会上说，该款疫苗取得进展是“一个好消息，但也应保持谨慎”。

法国瓦勒德马恩省病毒学家让－米歇尔·保罗斯基9日说，对于这款疫苗的普及应用，必须等待最终结果公布，相关卫生部门应对大量接种个例进行全面详细分析。法国国家科学研究中心南特分支研究部门负责人、核酸疫苗专家布鲁诺·皮塔尔认为，还应观察该疫苗是否对所有人群有效，包括老年人、有合并疾病的患者等。

英国首相约翰逊9日说，英国已预订了这款疫苗，但其有效性仍有待验证，“我们还没看到有关安全性的完整数据，且相关结果也需要接受同行评议”。

英国帝国理工学院新冠疫苗项目领衔科学家罗宾·沙托克教授9日说，围绕这款疫苗“当前还有很多事要做，包括获取监管机构的认可，提升疫苗生产能力以及解决大规模疫苗接种项目的物流问题”。

奥地利维也纳医科大学临床药理学系主任马库斯·宰特林格说，上述疫苗研发进展是好消息，但目前发布的信息主要是尚未在专业学术刊物上发表的初步数据，期待进一步获悉更多数据。还有奥地利医学专家认为，这款疫苗能使接种者免于感染，但它预防新冠病毒的有效期是多长时间等问题仍有待解答。

荷兰药品评估委员会9日表示，该机构一旦获得上述疫苗的所有数据，将尽快与欧洲同事共同开展审查，该疫苗的有效性和安全性是审查重点。（执笔记者：张毅荣 ；参与记者：陈晨、张家伟、于涛、张琪、潘革平、刘曲、温新年）