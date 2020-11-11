一项古老的运动为什么火了！
这是一项几乎人人都会的古老运动，这几年它突然火了！它叫“跳绳”。
某生活信息类软件上，在北京地区以“跳绳”为关键词搜索得出了832个相关商户；而跳绳培训班价格从一节课几百，到一期课几千上万都有。
它为什么这么火？这么简单的运动，为什么有那么多人要花钱学？答案是考试。
“一绳在手，健康我有”。一块平地，一根跳绳，既能强身又能健体，安全性也相对较高。有了考试这根“指挥棒”，学生、家长甚至学校重视并不奇怪。另外，跳绳看似简单，跳好了也挺难，要拿高分显然自己琢磨不太好使。如此一来，跳绳培训班火爆也就不足为奇了。
话说回来，跳绳挺好，但光为分数跳就有点变味了。毕竟，考试的本意是为了让大家更重视体育，增强学生体质，为了“考好”而不是为了“考倒”。对学校来说，要培养学生运动兴趣与技能，保障体育活动时间，而不是让孩子们功利地准备测试；对家长来说，也应该尽量抽出时间陪孩子运动提升身体素质，而不是把孩子往培训班一送了之。
跳绳是件快乐的事儿，抛去功利心，不去想考试，家长孩子们，愉快“跳”起来岂不是更好！
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