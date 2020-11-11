以量制价吸引顾客群 纽约华埠中餐馆疫情下挑战大

中新网11月10日电 据美国《世界日报》报道，在海外，“便宜份量大”是中餐给外界的普遍印象，中餐馆业者多“以量制价”，推出便宜餐点以期吸引更多顾客，但在新冠肺炎疫情的持续下，餐馆失去了大部分的客源。纽约曼哈顿华埠商改区行政总监陈作舟表示，华人应该对自己有信心，不要妄自菲薄。

华埠中餐多主打物美价廉，一餐约十美元不等，有些快餐店的烧腊饭更以不到五美元的价格来吸引顾客，每天开张门口就是排队人潮；疫情前有不少人慕名而来，享受经济实惠的餐点，也成为中餐馆的优势，不过疫情之后这样的优势却变成餐馆的“硬伤”，在食材、人力等成本上涨的情况下，餐馆业者仍不敢涨价，害怕吓走了客人。虽然纽约市议会立法允许餐馆业者增收最多10%的“疫情恢复费”，但大部分曼哈顿华埠中餐馆业者不敢收，也让目前仍在经营的餐馆可说是“做一天、亏一天”。

中餐馆业者林Jack说，中餐比其他菜更便宜的印象已经深植人心。以该餐馆为例，一份刀削面原价9.65美元，疫情期间成本上涨，再加上担心找零会增加店员与顾客间的接触，如今涨到一份十美元，即便这样，还是有客人嫌贵。

林Jack表示，大部分的中餐业者如果涨价，都是以零头在涨，很少有人敢一口气一美元、两美元涨。纽约市议会在允许业者收取疫情恢复费后，即便中餐馆业者以最高的10%收取，也只会多收一美元左右，“如果我自己做消费者，我不觉得这样的收费算过分，但你又怎么知道顾客的心？可能你多收这一美元，他以后就不愿意再光顾了。”

华埠商改区在10月下旬针对300间华埠餐馆业者调查，发现有99%的业者都不收疫情恢复费。陈作舟表示，其他非中餐馆的餐点价格更贵，成本上涨，这些餐馆也自然涨价；他以亚洲菜为例，日本餐、韩国餐的价格都比中餐高出许多。“同样的牛肉，中餐还要切丝、切丁、腌制，做工多很多，但我们不敢收就是不敢收，”陈作舟说，总之还是华人应该要对自己有信心，不要妄自菲薄。(颜嘉莹)