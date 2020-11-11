医务人员短缺！美北达科他州欲让无症状者继续工作
中新网11月10日电 据美国《华盛顿邮报》报道，美国北达科他州州长9日表示，计划允许确诊感染新冠病毒、且无症状的医务工作者继续进行工作，以解决该州日益严重的医务工作者短缺问题。
据报道，当地时间9日，北达科他州州长道格·博格姆强调，这项政策将只适用于那些没有症状的医务工作者，并将限制他们在接收新冠患者的设施中工作。
博格姆表示，考虑到上述限制措施，以及新冠病房中的护士和医生原本就穿戴了防护装备，“我们认为这是可行的”。
当天，博格姆还称，该州一些医院已要求感染新冠病毒但无症状的职员留在工作岗位，治疗新冠患者，这也将使医院能空出更多床位。
据《华盛顿邮报》追踪的数据显示，过去一周，北达科他州感染新冠病毒相关的住院人数增加了25%以上、死亡人数增加了36%以上。疫情暴发以来，该州一直在寻找足够的医务工作者来轮班，因为其中很多人因可能暴露于病毒中，而感染病毒或被要求隔离。
据美国疾病控制和预防中心指导意见，“如果采取了其他缓解措施，但(医务)工作人员短缺(情况)仍然继续”，处于危机状态的医院，可以让一些职员在从感染新冠中恢复之前重返工作岗位；这些职员应该在任何时候都佩戴口罩，包括在休息室，并需注意不要在其他人身边吃东西或喝水；他们也应避免与免疫功能低下的病人有任何接触。
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