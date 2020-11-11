老年人如何应对短视频之魅

近年来，随着智能手机和移动互联网在老年群体中的普及，不少老年人体会到和亲友子女沟通的便捷，看视频、听音乐更是成为大部分银发人群娱乐放松的方式，极大地丰富了他们的晚年生活。一些追求时尚的老年人还通过分享人生经验、传授传统手艺、展示精彩生活，成为抖音、快手等短视频平台的“银发网红”，一改人们印象里老年人被网络时代抛弃的印象。当我们为老年人拥抱网络叫好的同时，也应注意到，不少老年人沉迷短视频患上“网瘾”、缺乏辨别能力成为互联网诈骗受害者、迷信有害信息深受谣言困扰，引导老年人理性、科学、正确触网十分必要。

QuestMobile数据显示，中国50岁以上网民规模已超1亿，用户增速高于全体网民，成为移动网民的重要增量，对社交、视频、资讯，都很感兴趣。大量老年网民触网，给互联网骗子带来可乘之机。前不久受到舆论广泛关注的“60岁女粉丝称和演员靳东谈恋爱”事件，反映出新型骗术正借着老年人上网的“东风”将他们作为“猎物”。与“90后”“00后”等互联网“原住民”不同，很多老年人接触互联网都是近几年的事。相比他们熟悉的印刷媒介时代的信息传播，互联网上的信息良莠不齐、真假难辨。由于缺乏必要的引导和帮助，很多老年人不具备科学上网、辨别真伪的媒介素养。笔者就曾收到过一些老年朋友发来的谣言信息，有的说地球磁场辐射增强，要在几点几分关闭手机，有的说吃某某食物可以抵抗新冠肺炎病毒，令人哭笑不得又难受。另一方面，有条件上网的老年人经济情况大多不错，也是一些骗子利用社交软件、短视频平台对老年人进行欺诈的原因。今年重阳节来临之际，阿里巴巴发布的《老年人数字生活报告》显示，老年群体消费金额3年复合增长率达到20.9%，疫情期间消费增速位列第二，仅次于“00后”，消费潜力不容小觑。

除了被欺诈和被有害信息包围外，一些老年网民沉迷短视频导致娱乐过度、影响身心健康的现象也应受到重视。QuestMobile数据显示，视频类APP是银发人群最主要的娱乐方式，其中短视频APP对银发人群的时间占有尤为突出。在2020年5月，受调查的中老年人人均月使用快手、西瓜视频、抖音的时长分别约为800分钟、1000分钟、1500分钟。智能算法带来的精准推送，使老年人接收到的都是自己感兴趣、好看又好玩的内容，难免欲罢不能；由于子女不在身边、缺乏朋友沟通交流，也使得他们乐于用短视频娱乐填补心理和精神上的空虚，尤其是空巢老人。这不仅引发了家人和学者的重视，也应引起相关平台和政府职能部门关注。长期以来，在青少年上网问题上，政府、社会、企业、学校、家庭等做了大量工作。随着时代发展，老年人沉迷网上娱乐的问题呈现出与青少年上网全然不同的特点，亟须我们从社会学、心理学等方面加以研究，提供多元化解决策略。对相关互联网服务提供者而言，在帮助、服务老年人网上购物、社交、娱乐，改善老年人上网体验的同时，更要注重维护他们的合法权益。在信息化社会建设过程中，既关注到那些因没有健康码无法出行的“走得慢”的老年人，也要关注到被互联网大潮卷入的“走得快”的老年人，通过家庭关爱、朋辈互助、社区宣传、平台履职、社会关注，让老年人乐享网络，赋彩生活。