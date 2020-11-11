以治理精度提升社会温度（人民时评）

生活的细节之处，往往能反映城市治理的精度、社会发展的温度。前段时间，江苏无锡火车站受到不少网友点赞，一张写着“无健康码由此进入”的提示牌，为使用老人机、手机没电、无微信、不会操作、无手机等提供了温馨的解决方案。不止于此，在福建莆田站，在江西南昌站、赣州西站……越来越多的地方通过设立清楚的标识、醒目的爱心通道、便捷的引导台，为不同群体提供多样化、个性化的周到服务。

数字时代，信息化应用层出不穷，使用的门槛也提高了。在新冠肺炎疫情常态化防控的背景下，健康码的推广应用给人们的出行安全上了一道“保险栓”，为科学防控、复工复产、民生保障提供了有力支撑。同时，在现实生活中，尤其是在乘坐公交、进出社区等日常场景里，老年人等特殊群体由于没有智能手机或者不熟悉智能化设备操作，也遇到了一些不便。随着移动支付、数字政务、预约问诊的进一步普及，老年生活的需求与数字社会的供给不相匹配的情况时有发生。

看似明显的“数字鸿沟”，其实在人性化的服务、精细化的治理中可以迎刃而解。火车站增设一个提示牌，给初来乍到的旅客以充分的安全感；医院开辟一条人工通道，为一些老人解决了实际困难。这些看似不太重要的细节，在老年人眼里真是解决了大问题。在陕西西安一家电信营业厅，一位老人送来水果，专程感谢营业员帮她申请注册健康码；今年重阳节，有一位80多岁的老人为一家报纸上的“图示版智能手机使用教程”写了感谢信，“这真是为老人办实事、做好事、解难事”。一个个有温度的善举，一次次有耐心的帮助，让老年人的数字生活有了坚实的依靠。

从社会治理的角度来看，城市治理重在细节、贵在细节，也难在细节。日新月异的发展质量，既体现在高楼大厦、车水马龙的繁华景象里，也蕴含在日常生活的细枝末节和基层治理的末梢神经之中。除了老年人的“数字需求”，生活中的很多地方都考验着社会治理的“绣花”功夫。比如，对盲人群体来说，盲道是他们行走在城市中不可或缺的通道；对哺乳期的母亲而言，公共场所的母婴室既是关爱也是关照。可以说，既要善于运用现代科技手段实现智能化，又要通过绣花般的细心、耐心、巧心提升精细化水平，这样才能满足不同群体多元化、差异化需求，带给他们更多获得感、幸福感和安全感。

在公共政策和公共服务方面，给予老年人多元选择和替代方案已经成为社会共识。前不久，民政部表示将推动解决老年人在民政服务中遇到的智能技术困难，一方面坚持适老化原则，在民政服务领域保留人工服务、面对面的服务方式，避免给不熟悉智能设备的老年人增加负担，另一方面将联合相关部门改善涉老智能产品体验。多方合力，携手满足老年人在出行、就医、预约服务、线上消费等方面的需求，老年人不仅能实现老有所养、老有所依，而且能收获老有所安、老有所乐。

社会治理千头万绪，排忧解难千方百计。在“一码通行”的场景中，让老年人也能有便利选择，这是社会发展的应尽之责，也是时代进步的题中之义。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 08 版）