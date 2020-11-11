彰显优势，凝聚发展伟力（人民观点）

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。5年来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新，取得决定性成就，实现历史性跨越。即日起，本版推出系列文章，和读者一起回顾“十三五”发展历程，同心同德，顽强奋斗，推动中国特色社会主义的航船继续乘风破浪、坚毅前行。

——编 者

中国特色社会主义制度，为开辟中国之治新境界提供了坚实基础和有力保障

“十三五”的实践充分证明，中国特色社会主义制度植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护，是当代中国发展进步的根本制度保证

中国特色社会主义制度是我国在长期实践探索中形成的，需要毫不动摇地坚持和巩固、与时俱进完善和发展

国之兴衰系于制，民之安乐皆由治。全面深化改革取得重大突破，全面依法治国取得重大进展，全面从严治党取得重大成果，国家治理体系和治理能力现代化加快推进……“十三五”时期，中国特色社会主义制度展示出强大生命力和巨大优越性，凝聚起推动经济社会发展的磅礴伟力。

“十三五”时期决胜全面建成小康社会取得决定性成就，这是新时代中国发展征程上流光溢彩的篇章。中国特色社会主义制度，为开辟中国之治新境界提供了坚实基础和有力保障。习近平总书记指出：“在‘十三五’的实践中，中国共产党领导和我国社会主义制度的优势进一步彰显，新发展理念更加深入人心，广大党员干部政治品质和斗争精神斗争本领得到锤炼，全国各族人民精神面貌更加奋发昂扬，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了有力政治保证和强大奋进力量。”“十三五”的实践充分证明，中国特色社会主义制度植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护，是当代中国发展进步的根本制度保证。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。从强调“建设雄安新区是一项历史性工程”，推动雄安新区建设，到深圳经济特区建立40周年之际向世界宣示，中国将在更高起点上推进改革开放；从京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、推进海南全面深化改革开放，到深入推进东北振兴、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展……“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展的战略全局出发，不断深化对治国理政规律的把握，推动中国特色社会主义制度优势持续转化为治理效能。

党的十九届四中全会从13个方面系统总结了中国制度的显著优势。这既是理论层面的概括提炼，也是生动实践的深刻总结，更是亿万人民的切身感受。“十三五”时期，一系列管全局、管根本、管长远的制度成果落地生根：对健全党的全面领导制度作出明确规定，实施国防和军队改革，全面建立河长制、湖长制，产权制度改革把“有恒产者有恒心”写进中央文件，农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”得以完善，制定颁布民法典……5年间，正是由于发挥了制度管全局、管根本、管长远的作用，中国特色社会主义的航船才能够始终保持战略定力，在危机中育先机、于变局中开新局，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

习近平总书记指出，衡量一个国家的制度是否成功、是否优越，一个重要方面就是看其在重大风险挑战面前，能不能号令四面、组织八方共同应对。“十三五”时期，世界进入动荡变革期，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，我国经济下行压力加大，发展道路并不平坦。从稳经济、促发展，到战疫情、斗洪峰，再到化危机、应变局，我们党不断增强驾驭风险本领，健全各方面风险防控机制，牢牢把握工作主动权，推动经济迈向高质量发展，保持社会大局稳定。运用制度威力应对风险挑战的冲击，成为国家治理体系和治理能力现代化的深层逻辑，激发风雨无阻向前进的强大力量。

中国特色社会主义制度是我国在长期实践探索中形成的，需要毫不动摇地坚持和巩固、与时俱进完善和发展。面对即将开启的新征程，必须不断推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，把我国制度优势更好转化为国家治理效能，动员和激励全党全国各族人民战胜一切艰难险阻，谱写更加辉煌的中国之治新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 08 版）