加强抗疫合作构建卫生健康共同体（和音）

上合组织携手抗疫的生动实践充分证明，团结合作是抗击疫情最有力的武器。各国唯有相互支持、团结合作，才能战胜疫情，才能维护人类的共同家园

“当前形势下，上海合作组织要弘扬‘上海精神’，深化团结协作，为地区国家稳定和发展作出更大贡献，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。”11月10日晚，习近平主席在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话，深刻分析国际形势，就巩固上合组织团结互信、深化各领域合作、构建更加紧密的命运共同体提出一系列倡议主张，为推动后疫情时代上合组织持续健康稳定发展注入新动力。

新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，世界进入动荡变革期。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。此时举行的上合组织峰会意义更为特殊，世界更加瞩目。自2001年成立以来，上合组织始终保持健康稳定发展势头，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路。作为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，上合组织如何进一步凝聚抗疫合力、维护安全稳定、推动经济复苏、捍卫国际公平正义，事关地区国家发展繁荣、各国人民福祉，也具有全球示范意义。

面对疫情挑战，上合组织成员国风雨同舟、守望相助，以实际行动生动诠释了“患难见真情”的邻里情谊，有力维护了本地区人民生命健康安全。在中国抗疫的关键时刻，上合组织其他成员国纷纷向中国伸出援手，向中方表达慰问和支持，许多暖心之举令人感动；上合组织专门发表声明，支持中方为抗击疫情所做的努力。中方对其他成员国遭受疫情冲击也感同身受，及时提供力所能及的帮助——多次举办专家视频会议分享防控经验、派出抗疫医疗专家组或联合工作组现场交流指导、援助急需的医疗物资等行动，有力支持了各方抗疫。上合组织成员国还着眼疫情防控常态化，共同构筑边境地区联防联控机制，维护公共卫生安全的同时，确保地区产业链供应链安全顺畅。正如上合组织秘书长诺罗夫所评价，上合组织为全球抗疫合作注入了正能量，为构建人类卫生健康共同体作出了重要贡献。

欲粟者务时，欲治者因势。在2018年上合组织青岛峰会上，中方倡导签署关于共同应对流行病威胁的声明，既立足当下又着眼长远，具有格外重要的现实意义，落实好该声明将为各方开展防疫合作提供指导。在本次峰会上，中方倡议成员国疾控中心设立热线联系，及时通报跨境传染病信息；中方提出继续办好本组织传统医学论坛，深化交流互鉴；中方表示愿积极考虑本组织国家疫苗需求，支持各国保护人民生命安全和身体健康。地区国家一致称赞，中方倡议和主张有助于促进上合组织卫生领域合作机制发挥作用，有助于深化疫情监测、科研攻关、疾病防治等领域的交流合作，有助于共建健康丝绸之路、构建卫生健康共同体。

“一箭易断，十箭难折”“生存的力量在于团结”“有团结的地方，定有幸福相随”……来自上合组织成员国的这些谚语闪耀着智慧之光，地区人民对团结合作的追求由来已久。在全球抗疫的关键时刻，上合组织坚定支持世界卫生组织发挥关键领导作用，为促进团结合作发出了响亮声音。“个别势力企图利用疫情‘污名化’和孤立中国的做法不得人心，不会得逞”“俄方反对个别势力借疫情指责中国，将同中方坚定站在一起”“白方坚决反对将病毒政治化、标签化”……上合组织成员国和观察员国坚决抵制“政治病毒”，坚定捍卫国际公平正义。

上合组织携手抗疫的生动实践充分证明，团结合作是抗击疫情最有力的武器。各国唯有相互支持、团结合作，才能战胜疫情，才能维护人类的共同家园。人们相信，只要坚持高举“上海精神”旗帜，一如既往精诚合作，上合组织就一定能为早日战胜疫情、推动经济复苏贡献强大的“上合力量”，为构建人类命运共同体作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 05 版）