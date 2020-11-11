帮老年人跨越“数字鸿沟”北京开始行动

【现实挑战】

帮助老年人跨越“数字鸿沟”需落实具体行动【应对策略】

北京公共场所开始逐步落实“绿色通道”；老年大学完善数字化课程，帮助老年人学习手机、计算机

帮助老年人跨越“数字鸿沟”成为热议话题。行业服务窗口为老年人提供“无码绿色通道”，养老机构开设数字化课程——北京市政府部门和养老机构正在不断落实具体行动。

北京公共场所逐步落实“绿色通道”

日前，民政部表态，将联合相关部门，深入研究老年人在智能技术中遇到的困难，满足老年人在出行、就医、预约服务、线上消费等方面的需求。随后，北京市老龄工作委员会办公室、北京市老龄协会发布《智慧助老行动倡议书》，呼吁行业窗口优化服务，为老年人提供“绿色通道”。提出在车站、机场、公园、银行、医院、商场等公共场所，应提供必要的信息引导和人工帮扶；建立“无码绿色通道”，采取替代措施，保留现金支付及线下办理渠道，改善“面对面”服务。

11月5日，北京市卫生部门已给出回应，在北京市新冠肺炎疫情防控工作第175场新闻发布会上，北京市卫健委相关负责人表示，今年年底前，所有医疗机构都须开设老年人挂号、就医等绿色通道。值得关注的是，二级以上医疗机构在做好非急诊全面预约的基础上，将根据老年人就医实际情况，为老年人提供一定比例的现场号源。

养老机构开设数字化课程

与此同时，养老机构也将数字化课程列入计划。近日，早期推行“学子型养老”的养老机构北京金手杖养老公寓成立老年大学，将开设数字化应用相关课程列入计划。北京宏福集团董事局主席黄福水介绍，金手杖养老公寓原本就开设有电脑班课程，经常邀请中央戏剧学院学生作为志愿者，帮助老人熟悉、应用操作计算机，掌握互联网技能；同时，还开设了微信学习班，辅导老人学习包括微信等常用App在内的手机应用技巧。日常生活中，养老公寓工作人员全员“兼任”智能手机使用辅导员，帮助老人清除数字化应用障碍。金手杖老年大学成立之后，将在此基础上完善课程内容，帮助老人适应数字化时代、享受智能生活。

值得关注的是，老年大学面向人群不仅覆盖了入住老年公寓的老年人，还将通过社区、居委会、村委会及其他社会组织招收老年人报名学习，开设课程从老人实际需求出发，安排了受老年朋友欢迎的多样学习内容。据了解，该老年公寓所在的昌平区北七家镇郑各庄村有居民3万多人，其中相当比例为老年人，有意愿参与的老年人均可报名学习。

“从电脑到手机”东城区竞赛检验成果

北京东城社区学院积极发挥数字化学习优势，长期为周边街道市民学习计算机提供师资、场地和设备支持。其编写的社区教育系列教材《从电脑到手机》，受到了社区居民，尤其是中老年人士的好评。

为了检验大家数字化学习的成果，日前，学院举办了东城区中老年市民计算机应用能力竞赛，17个街道选出的近百名参赛选手参加了决赛。东城区崇外街道58岁的王慧芬获得了竞赛二等奖，她说，自己在老年大学学习期间，学会了使用计算机文档编辑，以及手机支付、拍照，还用微信联系上了许久未见的老同学，让退休生活更加丰富多彩。

文/本报记者 陈斯