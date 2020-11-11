购物狂欢过后快递包装垃圾何去何从

日前，国家邮政局提出，要着力推进邮件快件包装绿色治理和行业节能减排各项生态环保工作，加大新技术、新材料研发和推广应用，从源头上确保行业绿色治理主体责任落实。

据统计，仅2018年，全国快递业共消耗快递运单逾500亿个、包装箱约143亿个、编织袋约53亿条、塑料袋约245亿个、胶带约430亿米、封套57亿个。“双11”过后，快递又要进入一年中的井喷期，快递包装如何做到绿色环保，值得深思。

随着社会环保意识的提高，公众并非不知晓随意丢弃快递包装的危害，也不是没有意愿采取环保行动。然而，消费者处于商品流通末梢，如果身边缺乏循环利用途径，自然无力在环保上积极作为。近年来，面对快递包装垃圾的危害，一些快递企业已有行动，这些做法为消费者的环保参与提供了可能，也为行业探索环保包装积累了经验。

有平台通过技术手段，减少包装的塑料成分，代之以易降解的生物基成分；为保护客户隐私推行的电子面单，减少了纸张和油墨的浪费；通过循环使用快递包装，产品边际成本变低，环保效益显现；在快递网点设置纸箱分类回收点，能方便社区居民定点参与回收。此外，一些电商平台还以小奖励或优惠，鼓励用户尝试环保包装。这些措施增强了用户参与感，强化了人们践行环保的信念。

不过，这些尝试尚未全面铺开，只是在部分城市试行。环保虽然是笔大账，但在市场条件下，企业推行环保，依旧要受到成本掣肘。比如，使用生物降解塑料包装袋，成本将高于现有包装；在传统快递包装中，气泡膜、塑料泡沫起防震作用，为此，除了寻找绿色可替代物，还要求减少填塞物，限制包装的空隙率，这意味着在快递取件、包装、运输及派送过程中，企业要进一步细化服务，避免物品碰撞受损。对看重揽件派件效率的物流企业，这显然提出了新要求。

从长期看，快递绿色包装的推行，依然需要遵循市场规律，寻求商家、快递企业和消费者间的利益平衡。如此，新环保模式才能得以持续、有效运行。

在国家层面，尤其新修订的《快递封装用品》系列国家标准中，对快递包装提出绿色化、减量化、可循环三大新要求，这些要求更为细化，包含包装箱的材料、快递纸箱的尺寸、重复使用标准等内容。被称为“新限塑令”的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中，也对快递和外卖行业给予重点关注。

国家有关举措，为快递包装确立具体标准，提供操作参照。此外，政策要支持完善环保产品的供应链，协助降低快递绿色包装的经济成本。毫无疑问，快递包装行业的环保转型，是大势所趋，而行业的转型经验，也能给外卖等新场景消费提供借鉴，从而为整个社会的环保事业作出贡献。（白毅鹏）