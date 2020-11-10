张文宏：上海隐含输入风险在意料之中 团队应对有条不紊

人民网11月10日电 今天，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在个人微博分享了他对于上海新增本土病例的观点。

张文宏在发布的长微博中表示，上海偶发一例病例牵动了大家的心。新常态下的疫情防控要继续维持一定程度国际间货物与人员交流，并管控好输入风险，特别是对于偶发病例的风险管控，是保障未来一年乃至两年我们新常态生活的保障。

张文宏认为，上海承担我国一半以上的入境航班和境外输入病例，特别是货物吞吐量巨大，当面临输入风险，必须始终保持和加强发热门诊的监测与检测能力，做好对病例的最快发现，同时要始终保持强大快速的病例追踪能力。

同时，张文宏谈到了“新常态”下的“动态清零策略”，并希望人们能够越来越习惯当前的抗疫策略，不要因为出现偶发的病例，影响到正常的生活。

张文宏微博原文如下：

今天中午，上海临床救治专家组集体会诊了上海本土病例，病情不重，但这个病例引起了各界关注。

上海进博会今天也圆满结束。这次进博会的人员流动与货物流动均是疫情之后最大的国际交流盛会，由于做好了很好的输入货物与人员的管控与检测，为疫情期间成功举办国际盛典提供了很好的模式。在疫情期间，进博会的成功举办，100多万人次参与的盛会，在防控有保障的情况下为维持世界经济正常运转提供了信心。

与此同时，上海偶发一例病例，虽然与进博会无关，但是仍然牵动大家的心。特别是后阶段的全球抗疫所面临的风险为大家担忧。

当前，中国绝大部分地区没有本土病例。但这不是我们停止与世界交流的理由。新常态的疫情防控就是要继续维持一定程度国际间货物与人员交流的今天，管控好输入风险，特别是对于偶发病例的风险管控，是未来一年乃至两年我们新常态生活的保障。

上海今天正在向全球直播下做这张答卷。在全球疫情蔓延的今天，除非中国停止与外界交流，否则时刻会有物流和人员交流中带来输入病例的风险。上海承担我国一半以上的入境航班和境外输入病例，特别是货物吞吐量巨大，隐含输入的风险一直在意料之中。出现病例后，上海团队有条不紊进行了应对。

在面临输入风险，必须始终保持和加强发热门诊的监测与检测能力，做好对病例的最快发现；同时要始终保持强大快速的病例追踪能力。

按照中国目前的经验，我们的追踪能力总是能快过病毒的传播能力，因为我们的追踪跨越了病例的密切接触者，一直延伸到密切接触者的接触者，总能跑到病毒的前面。我们会扩大病人的接触范围，实施扩大检测，发现潜在的病例。

这种策略，就是“新常态”下的“动态清零策略”。希望大家能够越来越习惯当前的抗疫策略，不要因为出现偶发的病例，影响到正常的生活。

上海安好，天津安好，喀什安好，中国安好！

图片来源：张文宏微博