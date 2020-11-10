口腔溃疡老不好用细辛
复发性口腔溃疡多见于青壮年。临床表现为口腔黏膜反复浅在溃疡，可单发或多发，有剧痛，一般10日左右可愈。患者语言、进食均感困难；溃疡面多为黄白色、底浅、边缘整齐，周围有红晕及水肿，常复发。中医认为，本病多为肺肾阴亏、虚火上炎所为，治疗应养阴清热、引火归源。临床观察发现，采用细辛治疗复发性口腔溃疡有明显疗效。
具体做法为：取细辛5克，择净，放入药罐中，用清水浸泡5~10分钟后，小火煎取浓汁约50毫升，用消毒棉签蘸药液处搽患处，每日2~3次。再将药渣捣烂，外敷于双足心涌泉穴，敷料包扎，胶布固定，每日1次，连续3~5天即可。
细辛味辛性温，归心、肺、肾经，可解表散寒、祛风止痛、通窍、温肺化饮。药理研究表明，细辛水煎液有表面麻醉作用，局部涂擦，可止痛活血，促进溃疡面愈合。涌泉穴位贴敷，可引热下行、引火归源，故可有效治疗口腔溃疡。▲
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