女贞子桂圆煲肉能乌发
杨丽娥
对于肝肾不足导致的须发早白、脱发，以及腰膝酸软、夜尿多、睡眠差等症状的患者，可以试试女贞子桂圆煲肉。
具体做法为：取女贞子60克、桂圆肉30克、猪肉100克；将猪肉洗净，切块；女贞子、桂圆肉洗净，把全部用料放入锅内，加清水适量；大火煮沸后，用小火煲1小时，加入适量食盐调味即可。
方中，女贞子为女贞果实，气微，味甘、微苦涩。冬季成熟时采摘果实，晒干后即成药材。《神农本草经》将其列为上品，记载称“女贞实，味苦平，主补中，安五脏，养精神，除百病”。中医认为，它具有滋补肝肾、明目乌发的功效，常用于治疗肝肾阴虚、眩晕耳鸣、腰膝酸软、须发早白、目暗不明、内热消渴、骨蒸潮热等病症。研究表明，女贞子具有抗肿瘤、护肝、调节免疫功能、抗衰老、抗炎和降血脂等药理作用，临床多用于治疗肝肾亏损、腰痛遗精；肝阴不足、肝阳上亢所致头晕目眩；肝肾精血虚弱所致月经不调及崩漏等病症。女贞子和桂圆肉、猪肉同用，有补肝肾、益心脾、乌须发的功效。需注意的是，脾胃虚寒泄泻及阳虚者忌服此方。▲
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