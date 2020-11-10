女性抗老痴能力强
高 一
阿尔茨海默病（AD，俗称老年痴呆）是常见的神经退行性疾病。总体来说，女性患者比男性患者更多，但女性患者寿命普遍比男性患者更长，认知衰退也更慢。美国加州大学旧金山分校研究人员在对比实验中发现，携带二条X染色体的小鼠在实验中表现出了更强的恢复力，表明X染色体可能影响人们抗阿尔兹海默病的能力。新研究近日发表在《科学转化医学》上。
研究人员将用于研究AD机理的模型幼鼠去除它们产生性激素的器官，仍发现雄性小鼠死得更早，表明这种差异并不是性激素造成的。此外，雄性小鼠在学习和记忆的测试中显现出更快的认知衰退，尽管它们脑中的AD毒性蛋白水平和雌性相似。随后，研究人员引入一组拥有不同性染色体的小鼠：除了普通的XX和XY，还多了一条X染色体的雄性（XXY），以及删除了一条X染色体的雌性（X0）。
结果发现，当小鼠受到AD毒性蛋白影响时，无论是否存在Y染色体，具有两条X染色体（包括XX和XXY）都可以活得更久、记忆力更好。这一结果意味着， XX染色体或许赋予了女性更强的抗老痴能力。▲
（高 一）
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