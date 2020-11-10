直播预告：如何科学对待脑肿瘤

颅内肿瘤是神经系统中常见的疾病之一，对人类神经系统的功能产生较大的危害。近年来，颅内肿瘤发病率呈现出上升趋势，而颅内肿瘤由于其膨胀的浸润性生长，一旦在颅内占据一定空间时，常会压迫脑组织且危及患者生命。颅脑肿瘤直接威胁患者的健康和生命，脑瘤情况不仅复杂多样，还伴随着复发转移的危险。常见的颅内肿瘤有哪些？如何做好脑肿瘤的早期预防？

2020年11月11日（周三）15：00-16：00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学宣武医院神经外科副主任医师林庆堂进行视频直播，为大家在线如何科学对待脑肿瘤。

专家简介：

林庆堂，首都医科大学宣武医院神经外科副主任医师、北京市特聘专家。研究方向为脑肿瘤的分子病因与靶向治疗，基因治疗等领域；主持及参与多项国家自然科学基金项目与十二五科技攻关项目；主持及参与多项化疗药物、靶向药物、免疫治疗药物等的课题研究、临床试验及药物研发。

擅长：胶质瘤（复发）、脑转移瘤、脑膜瘤等颅内肿瘤的手术治疗（以脑功能保护为基础、多模态影像引导下）、药物治疗及基因－免疫治疗等综合医疗。

脑肿瘤一半是胶质瘤，癫痫头痛呕吐都要提防

胶质瘤是大脑发病率最高的恶性肿瘤，约占脑肿瘤50%，以高级别胶质瘤为主。胶质瘤共分四级，其中一、二级为低级别，三、四级为高级别。但是，因为它的生长方式是侵润生长，没有包膜，所以不论哪一级都属于恶性肿瘤的范畴。

癫痫、头疼呕吐都要查胶质瘤

脑胶质瘤的表现形式多样，有些人会因为颅内长肿瘤而继发癫痫。尤其是成人的癫痫，大多都是病理性的，提示颅内病变可能。但是不管小孩还是大人，只要有癫痫，都需要做仔细的检查。

胶质瘤还会有高颅压的表现，主要为头疼，还伴有恶心、呕吐，但这种呕吐是喷射性的，出现迅猛且反应剧烈。

此外，手或腿力量下降、视力下降、说话不清楚以及智力变化、情感变化甚至精神异常等，都有可能因为大脑长了肿瘤。

胶质瘤，切不净，放疗化疗要做尽

对于胶质瘤，真正意义上的组织学全切除目前难以做到，因为它是侵润生长，目前的技术尚难以切除浸润的肿瘤细胞。因为手术、放疗、化疗缺一不可。随着放疗、化疗技术和药品的逐渐的更新换代，治疗的效果也在逐渐提高。

复查非常重要，它能来监测病灶的动向。因为在恢复过程中，单纯依靠患者自己的感觉判断是否复发非常困难。很有可能患者感觉很好，但肿瘤可能在不知不觉中又长出来，不复查就错过再一次手术或者是其他治疗的时机。

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