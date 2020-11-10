企鹅杏仁携手长江招银、武汉高科集团成立医疗产业基金
近日，企鹅杏仁集团和长江招银、武汉高科集团正式宣布成立招赢腾康医疗产业基金（以下简称“招赢腾康基金”），招银国际湖北长江招银产业基金管理有限公司（以下简称“长江招银”）担任基金管理人。招赢腾康基金重点围绕医疗大健康领域进行股权投资，联合长江招银的金融资源、企鹅杏仁的产业资源、高科集团的政府资源，核心培育及扶持武汉当地医疗及疫情防控相关领域企业，并引导被投企业在武汉东湖高新区落地投资。
企鹅杏仁集团负责人介绍，招赢腾康基金的成立，将不断丰富企鹅杏仁生态布局方式，依托强大的AI技术能力，企鹅杏仁搭建“云医生、云护士、云检测、云医保、云药品、云影像”六云联动平台，在企鹅杏仁构建的线上线下融合的生态体系内，形成完整的病程管理闭环以及高效的病程统计，进一步构筑基层医疗服务体系，全面提升综合医疗服务能力。
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