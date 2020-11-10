国家老年疾病临床医学研究中心学术年会暨2020老年医学国际高峰论坛在京开幕

11月7日，“国家老年疾病临床医学研究中心学术年会暨2020老年医学国际高峰论坛”在京开幕。会议由解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心（以下简称中心）联合中国老年医学学会共同主办，并首次设立了老年医学科主任论坛，交流分享老年医学科多学科门诊、人才培养及建设经验。全国269家协同网络单位医院的医护人员及代表在线上参会。

在发布会上，中心举行了《老年人新冠肺炎防控要点》《关爱老人，从“心”出发》《老年共病的失能衰弱评估和康复》《中国老年医学会团体标准汇编》4部新书发布仪式，为老年人群健康管理和日常保健提供了科学指导。