国家老年疾病临床医学研究中心学术年会暨2020老年医学国际高峰论坛在京开幕
11月7日，“国家老年疾病临床医学研究中心学术年会暨2020老年医学国际高峰论坛”在京开幕。会议由解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心（以下简称中心）联合中国老年医学学会共同主办，并首次设立了老年医学科主任论坛，交流分享老年医学科多学科门诊、人才培养及建设经验。全国269家协同网络单位医院的医护人员及代表在线上参会。
在发布会上，中心举行了《老年人新冠肺炎防控要点》《关爱老人，从“心”出发》《老年共病的失能衰弱评估和康复》《中国老年医学会团体标准汇编》4部新书发布仪式，为老年人群健康管理和日常保健提供了科学指导。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn