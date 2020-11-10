东华医为2020大健康IT新基建论坛在京召开
11月7日，东华医为2020大健康IT新基建论坛在京召开。来自国内医院的管理决策者、临床专家，医疗信息化行业人士等，以“孪生·智慧·赋能”为主题，聚焦数据治理、数字孪生、医院大脑、城市医疗大脑等行业热点，携手共促新基建下医疗卫生信息化的产业升级、产业赋能。
据了解，在此次论坛上，还举行了东华医为生态联盟启动仪式，腾讯医疗、深圳北科瑞声、北京正元安服、北京天智航医疗、北京推想科技、英特尔中国、华为、InterSystems、绿盟科技、浪潮商用机器、神州网信、联想、深信服、北京荣威众邦、星辰天合、北京志凌海纳、北京凌云雀科技、星环信息科技、上海热璞网络等19家东华医为合作伙伴加入联盟，携手共创医疗大健康产业新格局。
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