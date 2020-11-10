上海新增1例本地新冠肺炎确诊病例 密切接触者首次核酸检测均为阴性
新华社上海11月9日电（记者袁全）记者9日从上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，上海市新增1例本地新冠肺炎确诊病例。
浦东新区副区长李国华表示，9日早，浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例，经市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。
据介绍，病例王某某，男，51岁，11月8日13点45分因发热、鼻塞、乏力等症状，独自骑电动自行车至浦东新区人民医院发热门诊就诊。该病例自述，自4月8日起在浦东机场西区航司货运站从事搬运工作，至今未曾离沪，发病前无新冠病毒感染者接触史，近3个月内无其他医疗机构就诊史。
目前，该病例的26名密切接触者已全部完成首次核酸检测，结果均为阴性。已排查到密接的密接181人中，106人已落实集中隔离医学观察，其余75人正在闭环转运中。
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