王毅：疫苗合作已成为中海抗疫合作的亮点

新华社北京11月9日电（记者马卓言）国务委员兼外长王毅9日出席中国－海湾阿拉伯国家合作委员会部长级视频会议时表示，疫苗合作已成为中海抗疫合作的亮点。中方同阿联酋、巴林开展的全球首个新冠肺炎疫苗Ⅲ期临床实验平稳、高效推进，接种人数已达4.4万人。作为海合会所有国家可信赖的战略伙伴，中方高度重视并愿积极回应地区人民对疫苗的实际需要，用实实在在的行动，与海方一道推动构建人类卫生健康共同体。