约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠确诊病例超1000万例
新华社纽约11月9日电 美国约翰斯·霍普金斯大学9日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1000万例。
截至美国东部时间9日13时25分（北京时间10日2时25分），美国累计确诊病例10018278例，累计死亡病例237742例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。
目前，美国累计确诊病例最多的州是得克萨斯州，为992741例；其次是加利福尼亚州，为976576例。佛罗里达州确诊病例超过84万例，纽约州确诊病例接近53万例。累计确诊病例超过26万例的州还有伊利诺伊州、佐治亚州、北卡罗来纳州、田纳西州和威斯康星州。
数据显示，美国累计确诊病例于10月30日超过900万例，11月5日超过950万例，从900万例升至950万例用时6天，从950万例升至1000万例仅用时4天。
这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。
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