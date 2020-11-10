乌克兰总统泽连斯基新冠病毒检测结果呈阳性

新华社基辅11月9日电（记者李东旭）乌克兰总统办公室9日在社交媒体上发布消息说，总统泽连斯基新冠病毒检测结果呈阳性，目前他已隔离办公。

泽连斯基在社交媒体上说，目前自己的体温为37.5摄氏度，他将采取隔离措施并继续工作。他还说，多数感染者都能战胜病毒，他相信自己也将渡过难关。

泽连斯基的妻子叶连娜·泽连斯卡娅今年6月曾确诊感染新冠病毒并治愈。