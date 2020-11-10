甘肃：进口冷藏冷冻食品全面实施追溯管理

中新网兰州11月9日电 (史静静)源头追踪，一键查询，动动手指即可在手机上查询到全省进口冷冻冷藏食品的“前世今生”。9日，甘肃省市场监督管理局对外披露，即日起，该省进口冷藏冷冻食品全面实施追溯管理。

日前，甘肃省市场监督管理局、省商务厅联合发布了《关于进口冷藏冷冻食品生产经营者全面应用“甘肃省食品安全信息追溯平台”的通告》，要求对进口冷藏冷冻食品实施追溯管理机制，切实加强常态化疫情防控工作，防范新冠肺炎疫情通过输入风险。

通告要求，9日起，甘肃从事冷藏冷冻食品进口贸易、生产加工、流通销售的生产经营者，需如实填写上传进口冷藏冷冻肉类、水产品品种、规格、批次、数量、产地、入境货物检验检疫证明和新冠病毒核酸检测合格报告等信息。

同时，从事进口冷藏冷冻食品生产批发的，应当主动通过“甘肃省食品安全信息追溯平台”打印出具《食品购销凭证》(简称“电子一票通”)。直接面向消费者销售进口冷藏冷冻食品的经营者，必须索取供货商出具的“电子一票通”，并将“电子一票通”展示在销售场所，对不能提供“电子一票通”的，不得采购、销售和使用其产品。

据甘肃省市场监督管理局有关负责人介绍，追溯平台提供多种登录方式，消费者在购买进口冷藏冷冻肉类、水产品时，可查看“电子一票通”，用微信扫描“电子一票通”左上角的二维码，或登录甘肃省食品安全信息追溯平台网址下的“食品追溯”栏目，输入产品条码即可查询产品信息，确保进口冷藏冷冻食品来源可溯、去向可追、问题可查。