俄媒：俄罗斯外贸银行超1300名员工感染新冠病毒

中新网11月9日电 据俄罗斯卫星网9日报道，俄罗斯外贸银行董事会成员皮亚诺夫表示，该行超过1300名员工感染新冠病毒。

据报道，皮亚诺夫说：“截止11月5日，外贸银行的感染人数为1302例，其中莫斯科有359例，这是所有地区中，(感染)人数最多的地区，疫情暴发以来，已有三人(因此)死亡。”

此前于10月底，俄罗斯外贸银行董事长安德烈·科斯京曾宣布，自己感染新冠病毒。

俄罗斯卫星网9日报道称，俄新冠病毒疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增新冠确诊病例创新高，达21798例，累计确诊达1796132例；新增死亡病例256例，累计死亡人数为30793人。