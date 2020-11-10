俄新增确诊病例创新高 符拉迪沃斯托克市市长感染新冠
中新网11月9日电 据俄罗斯卫星网9日报道，俄防疫指挥部发布消息称，过去24小时，俄罗斯新增新冠确诊病例创新高，达21798例，累计确诊1796132例。俄符拉迪沃斯托克市政府新闻处表示，市长奥列格·古梅纽克感染新冠病毒。
据报道，俄新冠病毒疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增新冠确诊病例创新高，达21798例，累计确诊达1796132例；新增死亡病例256例，累计死亡人数为30793人。
俄防疫指挥部指出，过去24小时，俄罗斯有10722人治愈出院，全国累计治愈出院1335141人。
俄罗斯卫星网当天报道指出，符拉迪沃斯托克市政府新闻处介绍称：“事实上，符拉迪沃斯托克市长奥列格·古梅纽克确诊感染新冠病毒，正休病假。”
消息称，奥列格·古梅纽克的职责由第一副市长索科洛夫履行。
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