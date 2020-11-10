日本已有超7万人因新冠疫情失业 制造业最多

中新网11月9日电 据日本放送协会(NHK)9日报道，日本厚生劳动省近日发布的统计数据显示，该国目前已有超过7万人因新冠疫情失业。从行业类别看，制造业的失业人数最多。

据报道，厚生劳动省此前开展了一项针对因新冠疫情业绩恶化企业的调查。调查结果显示，从2020年1月末至2020年11月6日，日本全国共有70242人因新冠疫情被解雇。

报道称，由于这一数字是通过统计各地职业介绍所的数据得出的，实际失业人数可能更多。

从行业方面来看(截至10月30日的数据)，制造业共有12979人因新冠疫情失业；餐饮业为10445人；零售业为9378人；住宿业为8614人；还有部分其他行业人员。

对于目前的情况，厚生劳动省表示，将通过呼吁企业维持雇佣关系、灵活使用“雇佣调整辅助金”等手段，促进就业情况的改善。