日本已有超7万人因新冠疫情失业 制造业最多
中新网11月9日电 据日本放送协会(NHK)9日报道，日本厚生劳动省近日发布的统计数据显示，该国目前已有超过7万人因新冠疫情失业。从行业类别看，制造业的失业人数最多。
据报道，厚生劳动省此前开展了一项针对因新冠疫情业绩恶化企业的调查。调查结果显示，从2020年1月末至2020年11月6日，日本全国共有70242人因新冠疫情被解雇。
报道称，由于这一数字是通过统计各地职业介绍所的数据得出的，实际失业人数可能更多。
从行业方面来看(截至10月30日的数据)，制造业共有12979人因新冠疫情失业；餐饮业为10445人；零售业为9378人；住宿业为8614人；还有部分其他行业人员。
对于目前的情况，厚生劳动省表示，将通过呼吁企业维持雇佣关系、灵活使用“雇佣调整辅助金”等手段，促进就业情况的改善。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn