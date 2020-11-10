美国犹他州进入紧急状态 州长宣布实施强制口罩令

中新网11月9日电 据美国《华盛顿邮报》报道，当地时间8日晚，美国犹他州州长加里·赫伯特宣布该州进入紧急状态，并宣布在全州范围内实施佩戴口罩的规定。赫伯特在一个视频中表示：“我们的医院都住满了”，“我们不能再讨论这个问题了”。

据报道，除了要求全州范围内的民众佩戴口罩外，犹他州新的紧急命令还限制同一家庭成员在未来两周内的聚会。

此前，犹他州学校已被要求实施口罩令，在接下来的两周内，该州学校还必须暂停包括体育活动在内的课外活动。

在8日的视频讲话中，赫伯特坚称，要求佩戴口罩不会损害该州经济，并将此举比作红绿灯和安全带。他表示，虽然个人自由很重要，但“法律是保护我们所有人的”。

据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据显示，截至北京时间9日14时25分许，美国新冠确诊病例累计超997万例，累计死亡超23万例。其中，犹他州累计确诊超13万例。