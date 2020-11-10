全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告团全媒体宣传启动

本报北京11月9日电 （记者张贺）为深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，广泛宣传抗疫斗争中作出重大贡献的功勋模范人物先进事迹和可贵品质，生动讲述受表彰的先进个人和先进集体的感人故事，根据中央统一部署，中央宣传部、中央组织部、公安部、国家卫生健康委、国务院国资委、中央军委政治工作部和湖北省委联合组建“英雄的人民 人民的英雄”——全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告团。

报告团由28名成员组成，涵盖了医务工作者、疾控工作人员、人民解放军指战员、党员干部、公安民警、社区工作人员、新闻工作者、志愿者、物资生产保障人员等各个群体，既有钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇等国家勋章和国家荣誉称号获得者，又有杜斌、陈尔真、吴浩、蔡哲清、李琦、陈静、张西京、江晓静、李德青、薛荣、白峰、燕占飞、程远州、董倩、尹典、吴科龙、叶九思、陈海建、桂小妹、甘如意等全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体代表及全国优秀共产党员和全国先进基层党组织代表，还有周宁、张宏、刘中砥、叶海兰等“时代楷模——抗疫一线医务人员英雄群体”“疫情防控最美志愿者”代表，很多是“80后”“90后”青年人，他们绝大多数疫情期间工作战斗在湖北武汉主战场、抗疫第一线，为疫情防控作出了突出贡献。

根据疫情防控实际和全媒体时代信息传播趋势，精准把握广大群众特别是青少年群体的特点和习惯，报告会整合报、台、网、端、微、屏资源，运用文字、图形、图像、动画、声音和视频等形态，开拓“多屏”传播平台，请每位报告团成员以亲历者视角讲述抗击疫情波澜壮阔历程、艰苦卓绝斗争、感人肺腑事迹。突出即时性、针对性、互动性，注重移动化、分众化、社交化，由中央广电总台制作播出专题电视节目，安排多个短视频平台深度参与，进行全媒体传播，推出电视专题片、网络长视频、精彩短视频、平面宣传海报、H5等系列融媒体产品，使主旋律有更高频率，正能量有更大流量。

参加现场录制的各界代表认为，国家勋章和国家荣誉称号获得者、抗疫英雄和时代楷模代表等登上舞台，用故事讲述搭配背景视频、音效伴奏、场景再现等形式，真情阐释了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，充分说明了人民是决定事业成败的根本力量，充分昭示了中国精神具有的强大凝聚力感召力。大家表示，要全方位讲好抗击疫情的中国故事，把伟大抗疫精神转化为团结奋进的强大力量，进一步认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同心同德，顽强奋斗，在新时代伟大征程上谱写“两大奇迹”新篇章。

报告会电视专题节目于9日晚8时在中央广电总台央视综合频道播出，“学习强国”学习平台、中国文明网、时代楷模发布厅全媒体视频平台、央视新闻新媒体中心平台等同步播出。由中宣部宣教局、中国文明网、中央广电总台总编室和各网络平台共同制作的报告团成员讲述视频，将于近日在“学习强国”学习平台、中国文明网、央视网、央视频等平台陆续刊播，系列短视频作品将在抖音、快手、微信视频号、哔哩哔哩等短视频平台上线，各地省级卫视、融媒体中心、新时代文明实践中心和各类公共平台将开展联动传播。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 11 版）