21天增长1000万再创纪录，全球新冠确诊病例超5000万

据美国约翰斯 霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间11月9日，全球新冠确诊病例累计超过5000万例。

全球确诊病例从4000万到5000万，仅用时21天，创下1000万病例增长的最短纪录。从不到1秒确诊1例的美国，再到深陷第二波疫情的欧洲，不断上升的确诊数字背后，伴随着生命的逝去和病痛的侵袭。

美国，10万+

欧洲，“正在燃烧”

在美国俄亥俄州的克利夫兰诊所，一个巨大的冰柜里装满成排的新冠病毒样本。戴着口罩和蓝色塑料手套的技术人员摇动试管，眯着眼睛看着电脑屏幕上的图表，试图确定是否又有一位患者的病毒检测呈阳性。

一台处理病毒样本的机器日夜不停地运转，正如美国的新冠确诊病例数，每分每秒都在上涨。

进入11月以来，美国疫情走势持续恶化。美国传染病学专家福奇10月30日警告说，该国单日新增病例可能很快会超过10万例。

仅隔5天，这一预测就已成真。

当地时间11月4日，美国单日新增新冠确诊病例超过10万例，随后病例数一路高走，6日新增病例破12.5万例，连续三天打破最高纪录。

其中，中西部的疫情最为严重。俄克拉荷马州、密苏里州、内布拉斯加州、明尼苏达州和得克萨斯州等地的医疗系统正面临前所未有的压力，住院人数居高不下，当地官员称“一些医院正处于崩溃的边缘”。

医院里人满为患的场景，在大洋另一端的欧洲也在上演。

当地时间6日，法国、德国、俄罗斯等欧洲国家单日新增确诊病例均创下新高。法国也成为疫情暴发以来，欧洲首个单日新增确诊病例突破6万例的国家。

欧洲确诊病例呈“爆炸式”增长，已超过1200万，并有波兰总统杜达、保加利亚总理鲍里索夫等多国政要感染。法国卫生部长韦朗表示：“整个欧洲正在燃烧。”

此外，在中东、东南亚地区，疫情形势依然严峻。

检测、宵禁、封锁

多地“筑起一道防线”

在每30秒就有一人感染新冠的法国巴黎，招徕顾客刚刚略有起色的香榭丽舍大街、里沃利大街等市中心的繁华街区，重新归于沉寂。

为应对日益恶化的第二波疫情，法国于当地时间10月30日正式进入第二次全国“封城”，为期一个月。

11月2日，德国也紧随其后，正式实施第二轮全国性“封城”。德国总理默克尔曾表示，德国即将面对“四个月的艰难冬季”。

而在新冠死亡病例最多的欧洲国家——英国，也从11月5日起进入第二次全面封锁。英国首相约翰逊说：“除非我们采取行动，否则我们国家每天的死亡人数将达到几千人。”

改建临时医院、扩大口罩强制令、跨国转移重症病人……欧洲多国政府再次采取严格防疫措施，同时呼吁民众团结一致，共同筑起疫情防线。

在欧洲大陆之外，考虑实施二次“封城”的还有黎巴嫩。8月4日发生在该国贝鲁特港口的爆炸，摧毁了首都的大片地区，也让医院不堪重负，感染病例激增。

“如今，我们正处在一个非常危险的十字路口”，黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德 哈桑11月1日警告道。随着感染人数攀升，黎巴嫩从2日开始在全境实施宵禁。

11月5日，日本2020年度“新语 流行语大奖”的候选词出炉，在30个候选词中，超过半数都与新冠疫情相关。当天，日本新增确诊病例1048例，时隔76天日增确诊再次超过1000例。为遏制疫情蔓延，东京都政府已决定，将把当地新冠病毒的检测能力扩充6倍。

新冠疫情为何增速暴发？

冬天节日季或加剧形势恶化

分析人士指出，欧美近期疫情反弹迅速，原因有三：

——随着北半球秋冬季来临，气温下降，新冠病毒活性有所增强。天气转冷，室内活动增加，也给病毒传播以可乘之机。

——医学专家警告，流感季的到来加剧了人们感染新冠病毒的可能性。每年流感季从10月开始，如果同时感染新冠病毒和流感病毒，人体免疫系统将受到灾难性影响，感染其中一种病毒会使身体更容易感染另一种病毒。

——长期防控造成疲劳感，防疫的“篱笆”正在松动。欧美国家今夏疫情趋缓，有些地区却出现了对保持社交距离感到厌烦，和不再遵守卫生规则的现象。

因此，第二波疫情与第一波疫情的一个不同之处在于，不少年轻人“中招”，人们对抗疫感到疲倦，因此放松了警惕。

在刚刚过去的万圣节，美国纽约执法人员查封多个上百人违规聚集的大型派对。美媒称，随着感恩节、圣诞节等节日临近，如果民众们密集旅行、聚会等，恐将进一步加速疫情扩散。

多国公布“疫苗时间表”

新冠病毒变异影响尚未确定

2020年，新冠疫情打乱了所有人的生活节奏。全球都在对疫苗的研发与问世报以关注，近日多国再度更新“疫苗时间表”。

当地时间10月29日，福奇表示，如果一切顺利，美国第一批新冠病毒疫苗可能将在2020年12月底或2021年1月初问世。但他同时强调，即使有了有效的疫苗来抵御病毒，美国人也“至少要到2021年底”，生活才可能恢复正常。

一天之后，俄罗斯首都莫斯科副市长拉科娃表示，批量的疫苗将在一个月内运抵莫斯科，该市可在一个月之内为民众大规模接种疫苗。

英国政府分管疫苗采购项目的官员凯特 宾厄姆则表示，英国阿斯利康制药公司原定9月向政府交付大约3000万剂疫苗，但已经推迟，“最好情况”可能是2020年年底交付大约400万剂疫苗。

这款疫苗由英国牛津大学与阿斯利康合作研发，一名受试者9月初接种后出现不良反应，继而全球临床试验全部暂停。9月中旬，牛津大学和阿斯利康说，经过调查，疫苗安全性获得英国独立调查委员会和监管机构认可。包括英国在内的多国临床试验随后相继恢复。

除了试验中会出现难以预料的问题外，新冠病毒变异也带来了是否会影响疫苗效果的疑问。

近日丹麦报告多起貂将变异新冠病毒传给人的病例。丹麦卫生部门表示，新毒株是纤突蛋白变异所致，不会加重人的病情，但能抑制新冠病毒疫苗发挥作用，存在影响新冠疫苗效力的风险。

世界卫生组织对此表示，现在得出变异新冠病毒会抑制疫苗效力的结论还为时过早，各国政府和卫生机构无需改变防疫措施。(刘丹忆)