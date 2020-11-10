全球新冠确诊超5000万例 法国确诊人数升至欧洲首位

中新社北京11月9日电 综合消息：世界卫生组织公布的最新疫情数据显示，截至欧洲中部时间8日16时07分(北京时间23时07分)，全球累计新冠确诊病例达49578590例，其中死亡病例为1245717例。另据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区的数据显示，截至北京时间9日10时25分，全球新冠确诊病例已超5000万例，达50325072例，其中死亡病例1255489例

全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊病例9月17日超过3000万例，10月19日超过4000万例，从3000万例升至4000万例耗时32天，从4000万例升至5000万例耗时仅20天。

美洲：美国累计确诊接近1000万例

约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间9日10时25分，美国累计新冠确诊病例接近1000万例，达9961324例，其中死亡病例237556例。

美国媒体8日报道称，全国多州新冠确诊病例仍在持续上升令人担忧。当天，佛罗里达州报告新增确诊病例6820例，创今年8月12日以来单日新增最高纪录；得克萨斯州报告新增确诊5404例，累计确诊超95万例；伊利诺伊州报告新增10009例确诊病例，已连续三天单日新增超1万例，累计超48万例。

据墨西哥卫生部8日消息，截至当天该国新冠死亡病例超9.5万例，墨西哥死亡病例数依然居全球第四，仅次于美国、巴西和印度。目前墨西哥累计确诊病例为967825例。

欧洲：法国确诊人数升至欧洲首位

法国8日新增新冠确诊病例38619例，累计确诊病例突破178万例，达1787324例；新增死亡病例270例，累计死亡40439例。据约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，法国累计确诊病例数已超过俄罗斯，在欧洲国家中位列第一，在全球所有国家中位列第四，仅次于美国、印度和巴西。

法国卫生部长维兰表示，法国医疗系统未来数日仍将面临住院人数和重症人数增加的情况。他说，无论重症监护室还是医院的急诊室都不会拒绝接收患者，但这需要动员医院所有部门共同行动，以便能够接纳所有患者。

俄罗斯防疫部门8日称，该国过去一天新增新冠确诊病例20498例，累计确诊1774334例。

德国疾控部门8日公布的新增新冠确诊病例为16017例，累计确诊已超过67万例。德国重症监护与急救医学跨学科协会当天表示，目前有2904名新冠患者正接受重症监护治疗，已接近今年上半年第一波疫情最高峰时水平(2933人)。该协会主席称，当前的情势比第一波疫情时更为严峻。

葡萄牙总理科斯塔8日凌晨宣布，自9日起在新冠疫情重灾区实行宵禁(工作日23时至次日5时；周末13时至次日5时)。其他防疫措施还包括：在商场、服务机构、地铁站等公共场所入口强制测体温；政府将加派人手以加强对被隔离人员的筛查和后续跟踪。

亚洲：伊朗单日死亡病例数创新高

伊朗卫生部8日发布的新冠疫情数据显示，伊朗过去24小时新增新冠死亡病例459例，创单日新增死亡病例数新高，累计死亡病例38291例。伊朗当天新增新冠确诊病例9236例，累计确诊病例超过68万例。

印度首都地区卫生部长萨蒂延德拉·贾殷8日说，首都新德里目前正处于新冠疫情的第三波高峰，也是迄今最严重的一波疫情。据印度卫生部公布的数据，新德里单日新增确诊病例数6日首次突破7000例，创疫情暴发以来最高纪录。8日首都地区新增确诊6953例，累计确诊430784例；新增死亡78例，累计死亡6912例。

韩国中央防疫对策本部9日通报，截至当天零时，韩国较前一天新增新冠确诊病例126例，累计确诊27553例；新增2例死亡病例，累计死亡480例。当天新增病例中社区感染病例99例，主要集中在首都圈地区，境外输入性病例27例。

非洲：累计确诊人数超187万

非洲疾控中心发布的最新数据显示，截至非洲东部时间8日5时(北京时间10时)，该地区过去24小时内新增确诊16691例，累计确诊病例超187万例，达1872952例；新增死亡668例，累计死亡45145例。

南非卫生部8日报告当天新增新冠确诊病例1372例，累计确诊达737278例；新增死亡20例，累计19809例。(完)