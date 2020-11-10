法国确诊病例突破180万 官方称面临第二波疫情的高峰期

当地时间9日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破180万例。法国官方表示，法国面临第二波疫情的高峰期。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国累计确诊病例当天突破180万例，达1807479例，比前一天增加20155例。法国新冠肺炎死亡病例现为40987例，新增死亡病例548例。

法国新冠住院患者和重症患者人数还在持续增加中，其中住院患者人数9日达31125人，比前一日增加882人；重症患者人数现为4690人，比前一天增加151人。

法国卫生总署署长萨洛蒙在当晚的疫情通报会上表示，法国面临第二波疫情的高峰期。他确认法国的累计确诊病例在全球国家中位列第四，并表示疫情相关数据的延迟统计问题已经得到解决。

萨洛蒙表示，疫情仍在持续影响各大城市；但在一些城市，病毒传播的速度有所放缓。他同时指出，新增确诊病例的数量和医疗系统的压力仍将在未来几天内继续增加。而“封城”等管制措施的效果仍需要时间来进行观察和评估。他再次呼吁民众对第二波疫情要格外当心。

另外，制药企业辉瑞公司称，分析显示其联合BioNTech生物制药公司研发的新冠疫苗有效程度超过90%，疫苗现仍在继续测试中。萨洛蒙呼吁应对此“保持谨慎”的态度。

法国卫生部长维兰9日表示，目前不会对圣诞假期是否仍继续“封城”进行预测。不过法国财政部的最新预算中已经把延长“封城”的可能性考虑其中。

法国央行9日预测，法国第二次“封城”将给11月的经济活动带来较大影响，法国11月的国内生产总值可能下降12%。法国央行行长德加洛当天预测2020年法国经济可能下降10%。(记者 李洋)