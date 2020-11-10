韩国：揭示新冠肺炎患者肺损伤机理
韩国东亚科学网站日前报道，韩国一项研究发现，诱发新冠肺炎患者细胞因子风暴的是一种参与脂质合成的蛋白质。失控的细胞因子风暴导致患者肺损伤。
韩国生命工学研究院日前发表了这一成果。该院老龄化人工干预专门研究组高级研究员徐英教（音译）带领的研究团队与韩国岭南大学和韩国庆北大学的研究团队经过共同研究发现，人体内控制脂质合成的关键转录因子——固醇调节元件结合蛋白（SREBP）参与了诱发新肺炎冠患者的细胞因子风暴。
该团队对新冠肺炎患者血液中该转录因子的活性水平进行了研究，明确了这一机理。将固醇调节元件结合蛋白作为靶标，有望找到新冠肺炎患者诊断及治疗的新方向。
临床数据显示，新冠肺炎患者中大约15%—20%可能发展为重症肺炎，其中约5%的患者病情可能进展为急性呼吸窘迫。而呼吸衰竭是导致新冠肺炎患者死亡的首要因素。
此前的研究已经证实，炎性细胞因子风暴响应与新冠肺炎症状的严重程度和患者死亡率高度相关。重症新冠肺炎患者多因细胞因子风暴综合征（Cytokine storm syndrome, CSS）引发了失控的炎症反应，导致休克、器官损伤甚至器官衰竭。找到新冠肺炎患者细胞因子风暴反应的深层机制，被认为是治疗新冠肺炎的关键一步。（记者邰举）
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