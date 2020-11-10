北京门头沟市场监管：监管线上线下齐发力确保冷链食品可追溯

“北京市冷链食品追溯平台”已于11月1日起正式推广应用，近日，门头沟区市场监管局为切实发挥追溯平台作用，线上线下同时发力，确保进入门头沟区的冷链食品来可追，去可查。

执法人员结合冷链食品的特殊性，通过查平台、查文件、查防护、查分区等措施，切实做好人物共防。工作中，执法人员指导企业完成平台上线，并将所使用或销售进口冷藏冷冻肉类、水产品信息及时上传至“北京市冷链食品追溯平台”；核实企业在入库前对食品外包装实施消杀处理并记录，查看进口冷藏冷冻肉类、水产品核酸检测阴性报告和出入库明细台账；检查冷链食品的装卸、加工、销售人员采取的防护措施，零售区域要配备一次性手套，并设置标识引导消费者穿戴手套挑选商品；执法人员还查看了冷库经营者分库或库内分区情况，实现将进口冷藏冷冻肉类、水产品与其他产品分别存放，减少交叉污染的风险。

截至目前，门头沟区已在平台注册的各类生产经营企业共计66家，涉及肉类水产品进出口企业25家,收发货累计101批次，共计9.3吨。消费者在购买进口冷藏冷冻肉类、水产品时，可通过微信、支付宝扫描产品包装或销售货柜上的电子追溯码，更加便捷地查询所购食品的质量安全和产品追溯信息。

（记者 王薇）