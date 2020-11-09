祥云医疗签约“科技部中医药现代化示范研发项目”

11月7日，科技部中医药现代化示范研发项目签约仪式暨中医药皮肤健康管理学术研讨会举办。

据主办方介绍，中医药现代化研究重点专项是“十三五”期间中医药保健大健康领域唯一的国家重点研发计划重点专项。该专项以中医药防治重大疾病、中医“治未病”、中药开发及质量控制三大领域为重点，从基础、临床、产业三个环节进行全链条、一体化设计，将专项研究任务分解为中医药理论传承与创新、中医药防治重大疾病、中药资源保障、中医药大健康产业科技示范、中医药国际化和民族医药传承与创新等六大任务，旨在制定一批中医药防治重大疾病和疑难疾病的临床方案，开发一批中医药健康产品，提升中医药国际科技合作层次，加快中医药服务的现代提升和中医药大健康产业的发展，助力中医药现代化。