2020腾讯医学ME大会正式上线

11月8日，2020腾讯医学ME大会（以下简称“ME大会”）正式上线，国内外权威医学专家共聚，从“痛点”出发，聚焦新冠疫情、心脏病、癌症、生殖医学、抑郁症等前沿医学，结合互联网科技对用户痛点的洞察，为大众解码生命的前沿思考。

据大会主办方介绍，今年，ME大会以“痛点”为主题，意图探寻个体、医学、社会的痛点和解决之道，揭示生命与文明的反思与进化，推动医学科普全民普惠。